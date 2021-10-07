Зеленский подписал первый закон о льготах для индустриальных парков

Президент Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках, предусматривающий ряд льгот для привлечения инвестиций в их развитие.

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №4416-1 на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью президента 5 октября.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, документ предусматривает ряд стимулов для индустриальных парков, в частности:

* полную или частичную компенсацию процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и/или осуществления хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков;

* ​​возможность осуществлять в индустриальных парках деятельность в сфере переработки промышленных или бытовых отходов (кроме захоронения);

* уменьшена минимальная площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличена верхняя граница с 700 до 1000 га;

* разрешено строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.) за счет государства;

* разрешено размещать в ИП проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.

В Минрегионе отметили, что в настоящее время ожидается принятие Верховной Радой еще двух законопроектив (№5688, №5689), предусматривающих налоговые льготы для индустриальных парков, в частности:

* освобождение от налога на прибыль резидентов индустриальных парков на 10 лет при условии ее реинвестирования в развитие инвестиционного проекта;

* освобождение от налогообложения НДС ввоза нового оборудования для собственного использования;

* установление льгот по налогу на недвижимость на территории ИП.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 7 сентября. Среди прочего, законом предусмотрено поручение правительству на следующий и последующие четыре года предусматривать расходы в сумме не менее 2 млрд грн в год на реализацию бюджетных программ поддержки индустриальных парков.

В настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков уже включены 52 индустриальных парка, в 25 выбраны управляющие компании, но только в восьми - вовлечены участники (всего 15 участников).