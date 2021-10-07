Финансовые новости
- |
- 07.10.21
- |
- 02:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский подписал первый закон о льготах для индустриальных парков
23:16 06.10.2021 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках, предусматривающий ряд льгот для привлечения инвестиций в их развитие.
Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №4416-1 на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью президента 5 октября.
Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, документ предусматривает ряд стимулов для индустриальных парков, в частности:
* полную или частичную компенсацию процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и/или осуществления хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков;
* возможность осуществлять в индустриальных парках деятельность в сфере переработки промышленных или бытовых отходов (кроме захоронения);
* уменьшена минимальная площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличена верхняя граница с 700 до 1000 га;
* разрешено строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.) за счет государства;
* разрешено размещать в ИП проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.
В Минрегионе отметили, что в настоящее время ожидается принятие Верховной Радой еще двух законопроектив (№5688, №5689), предусматривающих налоговые льготы для индустриальных парков, в частности:
* освобождение от налога на прибыль резидентов индустриальных парков на 10 лет при условии ее реинвестирования в развитие инвестиционного проекта;
* освобождение от налогообложения НДС ввоза нового оборудования для собственного использования;
* установление льгот по налогу на недвижимость на территории ИП.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 7 сентября. Среди прочего, законом предусмотрено поручение правительству на следующий и последующие четыре года предусматривать расходы в сумме не менее 2 млрд грн в год на реализацию бюджетных программ поддержки индустриальных парков.
В настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков уже включены 52 индустриальных парка, в 25 выбраны управляющие компании, но только в восьми - вовлечены участники (всего 15 участников).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Корпоративный хаос. Или почему «Нафтогаз» остался без денег
|Патриотическое переформатирование. Сумеет ли Порошенко использовать Коломойского против Зеленского
|Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Слова Путина помогли сбить стремительный рост цен на газ в Европе
|Зеленский подписал первый закон о льготах для индустриальных парков
|Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря - глава Минюста Украины
|Глава Dragon Capital сомневается в успехе биржевого проекта NEXT-UA из-за негативных примеров госкомпаний
|Оптовые цены на топливо полетели вслед за нефтяными
|Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года
Это интересно
|Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые «Мерседесы»
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
|Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки