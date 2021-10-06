Работодатели не могут уволить невакцинированного от COVID-19 сотрудника, пока Минздрав не утвердит перечень профессий, для которых вакцинация обязательна – юристы

Работодатели не могут уволить сотрудника, который не вакцинирован от COVID-19, до тех пор, пока Министерство здравоохранения не утвердит перечень профессий, для которых такая вакцинация является обязательной, считают опрошенные агентством юристы.

Юрист юридической фирмы "Астерс" Ирина Шапошникова отмечает, что закон "О защите населения от инфекционных болезней" устанавливает перечень шести обязательных профилактических прививок, при этом вакцинации от COVID-19 в этом списке нет, поэтому она является исключительно добровольной.

Вместе с тем, отметила юрист, этот закон предусматривает, что сотрудники отдельных профессий, производств и организаций подлежат обязательным профилактическим прививкам, если их деятельность может привести к заражению других сотрудников или распространению таких болезней. Таким образом, помимо списка обязательных для всех прививок могут быть и другие, если работа несет риск распространения инфекционных болезней.

"Список таких вакцинаций устанавливает только Минздрав, и он не может быть расширен или изменен работодателем. На данный момент списка, предусматривающего вакцинацию от COVID-19, не существует", - сказала она.

Со своей стороны советник юридической фирмы Ario Law Firm Наталья Швец обратила внимание, что "идеальный вариант для обеих сторон трудовых отношений - заранее найти комфортный для них компромисс. Например, договориться об удаленной работе или еженедельном отчете о прохождении ПЦР-теста".

"В Украине трудовые отношения регулируются КЗоТ, где четко указаны порядок и основания освобождения работника от работы. Норма о возможности освобождения за отказ вакцинироваться отсутствует", - сказала она.

Вместе с тем Швец обратила внимание, что согласно законодательству, "граждане имеют право на безопасные условия труда, в том числе это касается отсутствия риска заражения".

"Кабмин может установить карантинно-ограничительные мероприятия для предотвращения распространения инфекции. А работник может быть уволен за нарушение трудовой дисциплины. Сюда входит неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей", - сказала она.

Со своей стороны, эксперты юридической компании "Омерта" отметили, что в настоящее время не существует требования, которое может обязать работодателей предоставлять своим сотрудникам возможность вакцинироваться, однако по инициативе собственника или уполномоченного им органа, трудовой договор может быть расторгнут, если выявлено несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья.

"Такое увольнение может быть осуществлено только на основании фактических данных, что вследствие состояния здоровья работник не может должным образом выполнять возложенные на него трудовые обязанности. Увольнение сотрудника на этом основании не является мерой дисциплинарного взыскания, ведь вакцинация от коронавируса является добровольной для всех групп населения", - считают юристы.

В "Омерте" подчеркнули, что у работодателя нет правовых оснований принуждать сотрудников вакцинироваться от COVID-19 и привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ от такой вакцинации.

Эксперты юридической компании ILF, со своей стороны, также отметили, что по вакцинации от COVID-19 юридических механизмов, обязывающих, прививаться нет.

"Уволить за отсутствие вакцинации нельзя, трудовое законодательство не предусматривает такого основания. Увольнение будет грубым нарушением законодательства, и в судебном порядке работник без проблем может восстановиться на работе", - считают в компании.

При этом, по мнению экспертов ILF, сотрудник имеет право отказаться от вакцинации на основании.

"За медицинское вмешательство без согласия пациента предусматривается уголовная ответственность, а работодатель не может уволить работника за отказ от вакцинации. В судебном порядке работник без проблем восстановится на работе и получит возмещение", - считают в юрфирме.

Руководитель Адвокатского Бюро адвокат Татьяна Даниленко отметила, что если законодательно будет закреплена норма об обязательной для отдельных профессий, производств и организаций вакцинации от COVID-19, в случае отказа от такой вакцинации работники будут отстранены от указанных видов работ, так как в данном случае будет в приоритете принцип важности общественных интересов перед личными.

В свою очередь, партнер юридической компании "КПД Консалтинг" и член совета комитета по трудовому праву Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Кирилл Козак напоминает, что в закрепленный в настоящее время в действующей нормативной базе перечень профессий, для которых необходим периодический медицинский осмотр входят, главным образом, категории работников, которые в силу выполняемых трудовых обязанностей контактируют с большим количеством людей или деятельность которых связана с рисками распространения заболеваний (сфера услуг, общественного питания и т.д.).

"Данный перечень исчерпывающий. Расширение его возможно только по решению главного санитарного врача соответствующего региона по эпидемическим показаниям", - сказал Козак.

Козак отметил, что при попытках работодателя добиться от сотрудников вакцинации от COVID-19 в принудительном прядке необходимо требовать решение главного санитарного врача соответствующего региона о проведении такой вакцинации по эпидемическим показателям.

Юрист советует работнику в случае, если такое решение будет предоставлено, принимать решение о вакцинации при отсутствии уважительных причин для отказа от вакцинации. В случае же если указанное решение не предоставляется, то работодателю придется предоставить письменное обращение с просьбой разъяснить основания для проведения вакцинации и связь вакцинации с занимаемой должностью.

"Как правило, этого достаточно, чтобы охладить пыл работодателя. В случае увольнения в связи с отказом от вакцинации необходимо не соглашаться на написание заявления об увольнении по собственному желанию или по соглашению сторон, требовать указывать в приказе и трудовой книжке фактические основания увольнения и после этого обращаться в суд с иском о восстановлении на работе", - советует Козак.

Вместе с тем опрошенные агентством юристы не считают эффективным механизмом стимулирования вакцинации от COVID-19 требования работодателями так называемых "санитарных книжек", в которых была бы указана такая вакцинация. В частности, Шапошникова отметила, что санитарная книжка (официальное название "личная медицинская книжка") нужна далеко не всем работникам, и Кабмин установил перечень отраслей, работники которых обязаны иметь такой документ - медицинская, пищевая, учебная сферы и др.

При этом юрист считает незаконными попытки обязать работников иметь санитарные книжки, в которых будет указана вакцинацию от COVID-19, так как законодательство определяет исчерпывающий перечень заболеваний для вакцинации, и COVID-19 в этот перечень не входит.

"На сегодняшний день прямых законодательных механизмов, используя которые работодатель может обязать работника привиться от COVID-19, не существует. Поэтому единственный метод - разъяснение, убеждение и нахождение понимания, консенсуса. Какое-либо принуждение (штраф, отстранение, увольнение и т.д.) будет незаконным", - считает юрист.





