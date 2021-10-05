Законопроект о налоговых изменениях рассмотрят по спецпроцедуре

Народные депутаты поддержали инициативу рассмотрения законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" по особой процедуре.

Как сообщает корреспондент Укринформа, за соответствующее решение проголосовали 254 парламентария.

"Согласно статье 119-1 статьи регламента Верховной Рады Украины, прошу депутатские фракции, депутатские группы и внефракционных народных депутатов в двухдневный срок направить письма относительно рассмотрения их предложений и поправок в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Далее обрабатывается, сводится новая таблица", - отметил Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Он также сообщил, что законопроект, вероятно, будет рассматриваться на следующей пленарной неделе, которая продлится в течение 19-22 октября.

Как сообщалось, согласно закону "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", для запуска особой процедуры рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым поступило более 500 поправок, необходимо собрать подписи не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР, после чего парламент на ближайшем заседании должен проголосовать 226 голосами за начало этой процедуры.

Особая процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а депутат - на рассмотрении одной не учтенной комитетом поправки.

Такая процедура была применена к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д), к которому были внесены более 16 тысяч поправок.

17 сентября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600). Ко второму чтению поступило более 11 тысяч поправок.