Закон, необходимый для добровольного декларирования, опубликовали в «Голосе Украины»

Закон, необходимый для введения добровольного декларирования, опубликовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Как передает Укринформ, документ обнародован и на сайте издания.

Законом № 1727-IX "О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет"(законопроект № 5154) предполагается, что деньги, которые будут собраны в виде налогов за задекларированные средства пойдут в общий фонд бюджета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщал Укринформ, с 1 сентября в Украине стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование.

Кампания по добровольному декларированию продлится в течение года, до 1 сентября 2022 года. Основные сервисы будет предоставлять Государственная налоговая служба.

Процедура декларирования - абсолютно добровольная, декларант при этом не должен подтверждать источники своих доходов.