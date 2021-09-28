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Закон, необходимый для добровольного декларирования, опубликовали в «Голосе Украины»
10:59 28.09.2021 |
Закон, необходимый для введения добровольного декларирования, опубликовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".
Как передает Укринформ, документ обнародован и на сайте издания.
Законом № 1727-IX "О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет"(законопроект № 5154) предполагается, что деньги, которые будут собраны в виде налогов за задекларированные средства пойдут в общий фонд бюджета.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал Укринформ, с 1 сентября в Украине стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование.
Кампания по добровольному декларированию продлится в течение года, до 1 сентября 2022 года. Основные сервисы будет предоставлять Государственная налоговая служба.
Процедура декларирования - абсолютно добровольная, декларант при этом не должен подтверждать источники своих доходов.
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