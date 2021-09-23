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Послы G7 обеспокоены законопроектом о Конституционном суде
22:28 23.09.2021 |
Послы стран "Группы семи" заявили об обеспокоенности законопроектом №4533 о конституционной процедуре.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Послы обеспокоены законопроектом 4533. Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в Twitter послов.
"Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", - отметили послы.
Ранее общественные организации призвали президента не углублять конституционный кризис и помочь очищению состава КСУ.
Они отмечают, что для этого крайне необходимо ввести конкурсный отбор на должности судей Конституционного суда, что было поддержано комитетом в июне этого года.
Общественные организации призывают "ни в коем случае не поддерживать законопроект №4533 о конституционной процедуре без введения конкурсного отбора судей КСУ при участии международных экспертов.
Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм по недостоверному декларированию и полномочиям НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.
4 декабря Верховная рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь предусмотрены штраф и ограничение свободы.
В ЕС отметили, что считают восстановленное наказание недостаточным предохранителем.
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