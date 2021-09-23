Кабмин предлагает изменения для соглашения с ЕС о квалифицированных доверительных е-услугах

Кабинет Министров поддержал законопроект, который вносит изменения в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный процессуальный кодекс, касающиеся электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 сентября.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, документ упрощает процесс получения электронных доверительных услуг должностными лицами Национальной полиции, должностными лицами ЦОВ, реализующими государственную политику в сфере безопасности на транспорте и инспекторам по парковке. В частности, указанные должностные лица получают возможность использовать усовершенствованные электронные подписи, основанные на квалифицированных сертификатах открытых ключей.

Кроме этого, законопроект вводит уголовную ответственность за невыполнение требований должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) об устранении нарушений законодательства в сфере электронной идентификации наравне с ответственностью в сфере электронных доверительных услуг.

Законопроект совершенствует государственное регулирование в сферах электронных доверительных услуг и электронной идентификации на основе законодательства Европейского Союза и таким образом упрощает доступ к электронным услугам.

Отмечается, что особенность использования усовершенствованной электронной подписи заключается в том, что пользователь электронных доверительных услуг для взаимодействия, электронной идентификации и аутентификации может использовать в качестве носителя личного ключа электронной подписи обычное средство. В частности, USB-флешку, CD- или DVD-диск. Тогда, как для хранения квалифицированной е-подписи нужно использовать специальный носитель. Использование усовершенствованных е-подписей значительно сокращает расходы пользователей на приобретение носителя личного ключа.

Как сообщал Укринформ, Закон Украины «Об электронных доверительных услугах» вступил в силу в ноябре 2018 года. Закон направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза и развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

Документ определяет правовые и организационные основы предоставления электронных доверительных услуг, в частности трансграничных, права и обязанности субъектов правовых отношений в этой сфере, порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, а также правовые и организационные принципы осуществления электронной идентификации.