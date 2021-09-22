Рада приняла за основу три законопроекта о регуляции фрилансеров и других трудовых взаимоотношений

Верховная Рада 21 сентября приняла в первом чтении законопроекты № 5388, №5161 и №5266 об изменениях в оформлении и регуляции трудовых взаимоотношений, в частности о введении особого вида трудового договора - с нефиксированным рабочим временем (№5161).

"Законопроектом создается законодательная база для урегулирования труда фрилансеров. На законодательном уровне закрепляется возможность работодателей привлекать к работе работников для выполнения работ, имеющих не постоянный, но повторяющийся характер", - отметила глава профильного комитета Галина Третьякова, представляя законопроект, который поддержали 327 народных депутатов.

По ее словам, он также совершенствует процедуру начисления ЕСВ для лиц, использующих труд фрилансеров.

Законопроект №5266, принятый за основу 296 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов, разработан в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и касается вопросов обеспечения занятости, устранения дискриминации, признания права на коллективные переговоры, усиления возможности социальных партнеров и содействия социальному диалогу.

Как отмечается в документах к нему, с его принятием будут также имплементированы отдельные положения директив Европейского Союза, конвенций и рекомендаций Международной организации труда, а также Европейской социальной хартии.

Меньше всего голосов – 244 – набрал законопроект №5388 о дерегуляции трудовых отношений. "Этот правительственный законопроект стимулирует работодателей к легальному оформлению трудовых отношений, создает предпосылки для более эффективного соблюдения законодательства о труде, предусматривает установление удобного режима рабочего времени и отдыха, а также эффективное использование периода отпуска", – прокомментировала его Третьякова.

В то же время законопроект раскритиковали народные депутаты Сергей Рудик (партия "За майбутне") и Михаил Волынец ("Батькивщина") за уменьшение роли профсоюзов.