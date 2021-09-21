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Рада отправила законопроект по грантам трудовым мигрантам на доработку
17:43 21.09.2021 |
Верховная Рада на заседании 21 сентября постановили решение отправить на доработку законопроект №4669, которым предлагается предоставлять гранты до 150 тысяч гривень трудовым мигрантам на начало своего дела в Украине.
Об этом известно из заседания ВРУ.
Во время представления правительственного документа в зале, председательница комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова отметила, что он не учитывает молодежь, а только старшую возрастную группу.
"Если вы посчитаете возраст людей, которые поддерживаются законопроектом, то вы увидите, что здесь нет стимуляции возвращения трудовых мигрантов молодого возраста", - пояснила она.
По словам Третьяковой, комитет рекомендовал принять документ за основу, но стоит дать возможность правительству внести законопроект, который бы охватывал молодежь.
В конце концов, законопроект поддержали 147 депутатов, чего недостаточно для принятия. За то, чтобы вернуть его на доработку, проголосовали 330 нардепов.
Законопроектом предусматривалось, что помощь на собственное дело смогут получить в установленном порядке более 700 человек. Предельный размер помощи для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс гривен.
Общий размер потребности в дополнительных средствах на год -108 млн гривен. Из них 50 млн грн примут из госбюджета на возвратной основе и 58 млн грн - из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на безвозвратной основе.
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