Финансовые новости
- |
- 21.09.21
- |
- 22:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада одобрила изменения в законодательство о коллективных договорах
17:38 21.09.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5266 в первом чтении проголосовали 296 народных депутатов.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано усиление защиты прав работников и приведение законодательства в соответствие с нормами ЕС.
В частности, проектом предлагается:
* предусмотреть возможность заключения коллективного договора физическими лицами, использующими наемный труд, распространение действия положений отраслевого соглашения на всех работодателей отрасли;
* установить обязанность работодателя знакомить работника с текстом коллективного договора, изменениями и дополнениями к нему, обязанность сторон обеспечить беспрепятственный доступ к тексту договора;
* установить срок действия условий коллективного договора не более года в случае реорганизации, смены собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица;
* привести нормы национального законодательства в соответствие с международным в части ведения переговоров на добровольной основе;
* установить обязательства для работодателей предоставлять сообщение о запланированном массовом увольнении профсоюзному представителю;
* усилить ответственность за нарушение порядка уведомления работодателем профсоюзов о массовом увольнении.
Проектом также предлагается включить в действующее законодательство нормы по недопущению дискриминации в объявлениях по трудоустройству.
Согласно тексту документа, законопроект также упорядочивает переговоры с работодателем в случае наличия на предприятии нескольких профсоюзных организаций.
Кроме того, предложено изменить определение массового увольнения работников на крупных предприятиях по инициативе работодателя.
Так, сейчас массовым считается увольнение более 20% работников на предприятии на протяжении трех месяцев. Новыми нормами предложено установить, что для предприятий с количеством сотрудников более 1000 массовым увольнением будет освобождение более 3% работников на протяжении месяца.
При этом из сферы действия этого определения выведены массовые увольнения на основании трудовых договоров (контрактов), заключенных на определенный срок или для конкретных целей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Под предлогом Штучного: Как «слуги» попытаются снять Разумкова и какой законопроект спрятали за этим скандалом
|Соруководитель «Нафтогаза» Отто Ватерландер: Не хочу быть частью этой нелегальной игры
|Офис президента на шпагате. Что Ермак обещает верховным судьям и западным послам
|Олигархи и Разумков: Почему осенью ключевой темой будут не тарифы, а войны внутри власти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Валовой внешний долг Украины вырос более чем на 2 млрд долларов
|Минфин продал гособлигаций на 5 миллиардов и повысил ставки
|Рада отправила законопроект по грантам трудовым мигрантам на доработку
|Рада одобрила изменения в законодательство о коллективных договорах
|Рост розничного товарооборота Украины в августе замедлился до 9,6% - Госстат
|ГБР в этом году направило в суд материалы об убытках госбюджета на ₴98 миллионов
Это интересно
|Крупнейшая блокировка в истории Amazon: 600 брендов и 3000 магазинов поплатились за платные отзывы
|Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира
|Финансовую пирамиду «криптокоролевы» Игнатовой разберет немецкий суд
|От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры
|Новому Mitsubishi Outlander дали наивысшую оценку за безопасность
|Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara
|Кто виновен в «дизельгейте»? Начался суд над менеджерами VW