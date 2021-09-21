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Рада одобрила введение трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем
15:26 21.09.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5161 в первом чтении проголосовали 327 народных депутатов.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано урегулирование вопроса нестандартных форм занятости для лиц, выполняющих работу на непостоянной основе, обеспечение гибкости в выборе организации трудовых отношений, усиления мобильности работника при реализации права на труд.
Законопроектом предлагается закрепить в Кодексе законов о труде Украины новую форму трудового договора - "Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем", как особый вид трудового договора, условиями которого заранее не установлено конкретное время выполнения работы.
При этом предусмотрена обязанность работника выполнять работу, которая возникает исключительно в случае предоставления собственником или уполномоченным им органом предусмотренной договором работы без обеспечения того, что такая работа будет предоставляться постоянно.
Проектом предусмотрено, что работодатель сможет самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе, объем работы и в предусмотренный трудовым договором срок согласовывает с работником режим работы и продолжительность рабочего времени, необходимого для выполнения соответствующей работы.
При этом предложено установить, что количество заключенных трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем не может превышать 10% общего количества трудовых договоров. Юридические лица и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд менее 10 работников, смогут заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.
Проектом также предлагается закрепить содержание такого договора, где в частности, предусмотреть информацию о:
* способе и минимальном сроке уведомления работника о начале выполнения работы;
* способе и максимальном сроке получения сообщения от работника о готовности приступить к работе или отказаться от ее выполнения в установленных случаях;
* интервалах, в которые от работника могут требовать работать (базовые часы и дни).
При этом количество базовых часов не может превышать 40 часов в неделю, а количество базовых дней не может превышать 6 дней в неделю.
Отказ работника от выполнения работы в базовые дни и часы, определенные договором, является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.
Минимальная продолжительность рабочего времени работника, выполняющего работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочего времени, в течение календарного месяца составляет 32 часа. Если работник в течение календарного месяца выполнял работу менее 32 часов, ему должна быть выплачена заработная плата не менее чем за 32 часа рабочего времени в соответствии с условиями оплаты труда, определенными трудовым договором.
В то же время в трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем по желанию работодателя могут устанавливаться дополнительные основания для его прекращения.
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