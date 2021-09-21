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Рада приняла в целом законопроект о внедрении в Украине договоров управляемого доступа
12:52 21.09.2021 |
Верховная Рада во вторник приняла во втором чтении и в целом законопроект №4662, который обеспечит возможность закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа (ДУД).
Соответствующее решение парламент принял 309 голосами "за".
Как сообщалось, механизм ДУД позволит закупать препараты для орфанных больных со скидкой 20-50%. Фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров, поскольку альтернативного препарата нет и более выгодного предложения не может быть. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.
В первом чтении законопроект№4662 был принят весной 2021 года.
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