Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект об олигархах. Учел только 13 правок

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки закончил рассмотрение правок к законопроекту №5599, известному, как "законопроект об олигархах", и рекомендовал парламенту принять его в целом. Об этом сообщила замглавы комитета Марьяна Безуглая на своей Facebook странице.

"Рассмотрели на комитете антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - написала Безуглая.

Комитет учел только 13 правок из поданных 1271, уточнил на своем telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Он добавил, что за утверждение законопроекта проголосовали 10 членов комитета, при одном против.

"Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре, т.е. без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубейшее нарушение Регламента", - считает Железняк.

В утвержденных правках к законопроекту введен новый термин - представитель олигарха.

Также детализировано, что такое признак участия в политической жизни. Уточнены функции СНБО при признании лица олигархом, положения о реестре олигархов, ответственность чиновников при контактах с олигархами.