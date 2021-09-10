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Рада ввела ответственность за сексизм и гендерную дискриминацию в рекламе
16:17 10.09.2021 |
Верховная Рада ввела ответственность за использование сексизма и дискриминации по половому признаку в рекламе.
За соответствующий законопроект №3427 "О внесении изменений в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола" во втором чтении и целом проголосовали 307 народных депутатов.
Изменения определяют в законодательстве такие понятия, как "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола".
В частности, согласно законопроекту, дискриминационной по признаку пола является реклама, которая содержит утверждение и/или изображение об интеллектуальном, физическом, социальном или другом виде преимущества одного пола над другим.
К дискриминационной рекламе по признаку пола также относится реклама, которая унижает достоинство человека по признаку пола, демонстрирует насилие по признаку пола, содержит изображение тела человека (часть тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые не имеют прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его употребления.
Законопроект усиливает ответственность за нарушение законодательства о рекламе и в случае его нарушения рекламодатель оплачивает штраф в госбюджет в десятикратном размере минимальной зарплаты.
Кроме того, за непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и/или изготовление рекламы центральному органу исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, на рекламодателей, производителей рекламы и распространителей рекламы накладывается штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн).
В объяснительной записке к проекту закона отмечается, что его принятие будет способствовать противодействию дискриминации по признаку пола в сфере рекламы и формированию гендерно-чувствительного информационного пространства, культуры толерантности, а также нетерпимости к любым формам насилия среди широких слоев населения; усилит защиту прав потребителей рекламы, а также будет способствовать установлению правового порядка в сфере рекламы.
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