Минэкономики предлагает установить обязательную идентификацию онлайн-продавца - законопроект

Обязать на законодательном уровне онлайн-продавцов размещать информацию о себе как субъекте хозяйствования и продаваемой продукции предлагает Министерство экономики.

Как сообщило министерство на сайте в среду, эти и другие нормы регулирования интернет-коммерции министерство заложило в соответствующем законопроекте с новой редакцией закона о защите потребительских прав.

Заместитель министра экономики Ирина Новикова указала, что невозможность идентифицировать онлайн-продавца приводит к незащищенности потребителя и бюджетным потерям - продавцы не регистрируются как предприниматели.

"Чтобы решить эти проблемы, инициируем в реестре интернет-магазинов механизм добровольной идентификации продавцами товаров в электронной коммерции", - цитирует Новикову пресс-служба.

"Проект закона Украины "О защите прав потребителей" (в новой редакции), разработанный Минэкономики, содержит нормы, которыми предусмотрено, что предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как предприятия и перечень информации о продукции", - добавили в министерстве.

В законопроекте предлагается дать определение понятию электронной торговой площадки (маркетплейсу) и электронному сервису сравнения продукции (прайс-агрегатор), а также установить ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.

Проект закона также предлагает позволить Госпродпотребслужбе обращаться к провайдеру для блокировки интернет-магазинов, которые нарушают закон.

Сейчас проект закона находится на рассмотрении Кабмина, добавили в Минэкономики.