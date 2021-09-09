Финансовые новости
- |
- 09.09.21
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минэкономики предлагает установить обязательную идентификацию онлайн-продавца - законопроект
22:56 08.09.2021 |
Обязать на законодательном уровне онлайн-продавцов размещать информацию о себе как субъекте хозяйствования и продаваемой продукции предлагает Министерство экономики.
Как сообщило министерство на сайте в среду, эти и другие нормы регулирования интернет-коммерции министерство заложило в соответствующем законопроекте с новой редакцией закона о защите потребительских прав.
Заместитель министра экономики Ирина Новикова указала, что невозможность идентифицировать онлайн-продавца приводит к незащищенности потребителя и бюджетным потерям - продавцы не регистрируются как предприниматели.
"Чтобы решить эти проблемы, инициируем в реестре интернет-магазинов механизм добровольной идентификации продавцами товаров в электронной коммерции", - цитирует Новикову пресс-служба.
"Проект закона Украины "О защите прав потребителей" (в новой редакции), разработанный Минэкономики, содержит нормы, которыми предусмотрено, что предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как предприятия и перечень информации о продукции", - добавили в министерстве.
В законопроекте предлагается дать определение понятию электронной торговой площадки (маркетплейсу) и электронному сервису сравнения продукции (прайс-агрегатор), а также установить ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.
Проект закона также предлагает позволить Госпродпотребслужбе обращаться к провайдеру для блокировки интернет-магазинов, которые нарушают закон.
Сейчас проект закона находится на рассмотрении Кабмина, добавили в Минэкономики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий: Доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой реальной проблемой
|Риски Зеленского и блеф Стефанчука. Куда пойдет деолигархизация
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем грузоперевозок по Днепру за 8 месяцев увеличился на 34%
|Кабмин присоединил Государственное ипотечное учреждение к Укрфинжитло
|Перепись населения в Украине состоится в 2023 году
|Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов
|Рада ратифицировала протокол с поправками в Соглашение с ОАЭ об избежании двойного налогообложения
|Минэкономики предлагает установить обязательную идентификацию онлайн-продавца - законопроект
Это интересно
|PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S будут в дефиците и в 2022 году. Прогноз Toshiba
|Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели
|Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек