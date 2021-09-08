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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов
14:12 08.09.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона №5091 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем", "за" проголосовали 322 депутата.
"Впервые за все годы независимости мы имеем законопроект, который реально будет защищать людей, которые вкладывают средства в первичную недвижимость! Благодарю коллег", - прокомментировала один из инициаторов законопроекта, народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк в Facebook.
Как сообщалось, этим законопроектом предлагается ввести на законодательном уровне механизм государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости для обеспечения защиты инвесторов в жилье.
Кроме того, появится возможность получать право на выполнение стройработ и регистрировать право собственности на объект строительства и его части (квартиры, гаражи, машиноместа и др.) по принципу "единого окна"; ввести гарантированную долю строительства объекта недвижимости на случай, если заказчик/девелопер не сможет финансировать завершение строительства; определить особенности операций с незавершенными объектами строительства, в том числе ипотеки, купли-продажи, нотариального удостоверения и др.
Как указывается в пояснительной записке, принятие закона позволит создать прозрачный механизм привлечения средств физлиц и юрлиц в строительство, в том числе предотвратить двойные продажи помещений, продажи объектов, на которые не было подтверждено право на выполнение стройработ. Закон также позволит предотвращать изменения технических характеристик объекта строительства без согласия лиц, которые приобрели помещения в нем.
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