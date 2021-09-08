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Рада приняла за основу законопроект о создании организаций водопользователей
14:01 08.09.2021 |
Верховная Рада приняла в повторном первом чтении законопроект № 5202-д "Об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель", который упорядочить процедуру создания ОВП в Украине.
Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов.
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, Украина имеет около 40,5 млн га земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, из них 2,2 млн га формально отнесены к орошаемым (с учетом оккупированных территорий). Учитывая изменения климата, площадь сухой и очень сухой пашни, которой необходимо орошение, в дальнейшем будет только увеличиваться. На сегодняшний день площадь земель, которые фактически орошаются, уменьшилась более чем на 70%. Так, по данным Государственного агентства водных ресурсов Украины в 2016 году гидротехническая мелиорация осуществлялась на 477 тыс. га земли, в 2017 году - 497 тыс. га земли, в 2018 - 511 тыс. га земли, в 2019 - 532 тыс. га земли, в 2020 - 551 тыс. га.
В документе говорится, что целью законопроекта является увеличение площади земли, на которой применяется гидротехническая мелиорация; повышение эффективности сельского хозяйства; уменьшение себестоимости полива земельных участков; минимизация рисков прекращения подачи/отвода воды во время вегетационного сезона; уменьшение расходов государства на администрирование системы мелиорации; недопущение деградации почв.
Подчеркивается, что задачей законопроекта является создание правовой базы для создания и деятельности ОВП; передача ОВП функций управления частью объектов мелиоративной инфраструктуры (инфраструктурой низшего уровня); создание механизмов для вложения инвестиций в существующую мелиоративную инфраструктуру и строительства новой мелиоративной инфраструктуры (как в рамках ОВП, так и не в рамках ОВП).
Кроме того, документом предусмотрено создание предпосылок для содержания водопользователями мелиоративной инфраструктуры и привлечения инвестиций в нее. В частности, выделение мелиоративной сети; внесение в Государственный земельный кадастр сведений о ее составляющих и земельных участках, мелиорацию на которых сеть может обеспечивать; включение в реестр вещных прав на недвижимое имущество сведений о правах на мелиоративную сеть и ее отдельные составляющие.
Законопроектом также определяется правовой статус ОВП как юридического лица с неприбыльным статусом. Регулируется процедура создания и приобретения ОВП прав на объекты мелиоративной инфраструктуры. К примеру, предлагается, что учредителями и членами ОВП могут быть исключительно владельцы земельных участков сельхозназначения, которые объединяются для обеспечения использования, эксплуатации и технического обслуживания объектов инженерной инфраструктуры мелиоративных систем. Предусматривается, что объекты мелиоративной сети, которые находятся в государственной или коммунальной собственности или является бесхозными, бесплатно передаются ОВП, территория обслуживания которого совпадает с территорией обслуживания соответствующей сети.
Документ содержит положения, направленные на упрощение административных процедур в части строительства и эксплуатации мелиоративных сетей и их отдельных объектов. Например, трубопроводы внутрихозяйственных мелиоративных систем исключаются из перечня объектов строительства, что позволит не проходить процедуру оформления документов на строительство при прокладке или ремонте трубопровода, по которому вода поступает в поливочную технику.
По прогнозу принятие законопроекта будет иметь своим следствием увеличение площади земли, на которой применяется гидротехническая мелиорация, уменьшение себестоимости полива и осушения земельных участков, минимизацию рисков прекращения подачи/отвода воды во время вегетационного сезона, минимизацию рисков деградации почв. Что в свою очередь приведет к повышению урожайности сельскохозяйственных культур и повышению эффективности сельского хозяйства, увеличению доли высокомаржинальных культур и занятости населения в сельской местности. А также позволит сэкономить государственные средства на администрировании систем гидротехнического мелиорации и увеличить налоговые поступления.
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