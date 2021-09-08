Рада ввела одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Верховная Рада установила порядок одновременного оформления прав на земельный участок при получении прав на расположенную на ней недвижимость, а также обратный порядок получения прав на недвижимость в случае покупки связанного с ней земельного участка.

Соответствующий законопроект №5248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект расположенного на нем недвижимого имущества)" парламент принял в целом на заседании в среду голосами 301 народного депутата (при минимально необходимых 226).

Законопроект вносит изменения в статью 120 Земельного кодекса Украины и статью 377 Гражданского кодекса, устанавливая, что предметом сделки, предусматривающей переход права собственности на недвижимость (кроме многоквартирных домов) или ее часть, расположенную на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), должен быть также этот земельный участок (или его часть). Документ также регламентирует обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимое имущество в случае перехода прав на связанный с ним земельный участок.

Согласно пояснительной записке к документу, реализация этого закона будет способствовать правовой определенности в вопросах, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение), размещенное на нем.

Данный законопроект был принят за основу 17 июня 2021 года голосами 293 народных депутатов. В ходе его рассмотрения в среду в целом не была поддержана ни одно из семи предложенных поправок.