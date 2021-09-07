Рада приняла закон об индустриальных парках

Верховная Рада приняла законопроект об индустриальных парках №4416-1 во втором чтении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект в целом поддержали 290 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, в индустриальных парках смогут размещаться такие объекты, как офисы управляющих компаний участников индустриальных парков, финансовые, рекламные и маркетинговые учреждения, образовательные учреждения, в том числе дошкольные, научные парки, акселераторы, инновационные лаборатории, залы для конференций, пожарные части, складские помещения и объекты логистической инфраструктуры, а также ряд других объектов.

Законопроект также предусматривает полную или частичную компенсацию процентной ставки за счет бюджета по кредитам на обустройство и ведение хоздеятельности в индустриальных парках для их участников. Помимо этого, предусматривается финансирование на безвозвратной основе обустройства индустриальных парков, обеспечение строительства объектов смежной инфраструктуры - автодорог, линий связи и других коммуникаций, необходимых для работы таких парков. Законопроект также предусматривает компенсацию расходов за счет государственного и местных бюджетов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.

Законопроект в редакции ко второму чтению предусматривает также, что Кабинет министров должен в госбюджете на 2022 год выделить не менее 2 млрд грн для норм законопроекта.

Как указано в проекте закона, участниками индпарков смогут быть ИТ-компании, предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также субъекты научно-технической деятельности. При этом на территории таких парков не может быть размещено производство подакцизных товаров, помимо производства автомобилей, мотоциклов, прицепов и ряда других транспортных средств.

С указанным законопроектом связаны также законопроекты №5688 и №5689 - с соответствующими поправками в Налоговый и Таможенный кодексы. Они ожидают своего рассмотрения в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Законопроект принят с учетом поправок, делающих создание новых производств в Украине выгодным для инвесторов, отметил автор этих инициатив - заместитель председателя комитета ВР по экономразвитию Дмитрий Кисилевский.

"Мы должны приблизить наши условия к зарубежным, чтобы хоть как-то конкурировать за инвесторов. Что получаем взамен этих льгот? Каждый 1 га индустриального парка создает 50 рабочих мест. 1 доллар государственных вложений в ИП привлекает 5-6 долларов инвестиций. Поэтому соседние страны успешно развивают свою экономику и создают рабочие места с помощью индустриальных парков. Нам тоже давно пора воспользоваться этим инструментом", - подчеркнул замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития.

В соответствии с принятым законопроектом, Кабинет министров должен разработать и утвердить стратегию развития индустриальных парков, создать государственное учреждение для развития индустриальных парков. Кроме того, Кабмину поручено при разработке проекта госбюджета на 2022 год и последующие четыре года выделять финансирование в размере 2 млрд грн на для реализации этих задач.

"Так мы создаем не просто эффективный инструмент стимулирования, а позволяем государству инвестировать средства в экономику и получать прибыль. В среднесрочной перспективе (три-пять лет) на стимулирование парков будет выделено 10 млрд. грн. Ожидаемый эффект от их работы - более 37 млрд грн", - отметил председатель комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, представляя законопроект.

Ранее Кисилевский внес на рассмотрение ВР законопроекты №5688 и №5689, создающие благоприятные условия для притока инвестиций в промышленность через индустриальные парки. С этой целью предлагается использовать фискальные стимулы: освобождение от импортного НДС и пошлины на ввоз оборудования, от налога на прибыль на 10 лет. Местным властям предлагается дать право устанавливать для индустриальных парков и их резидентов свои льготы по налогам, которые они администрируют. При этом предусмотрены специальные "предохранители" от злоупотреблений при использовании стимулов для индустриальных парков.

