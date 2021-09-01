Разумков будет настаивать на своих правках в законопроект о Налоговом кодексе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков будет настаивать на своих правках в законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Об этом спикер сообщил во время брифинга, который состоялся у здания парламента, передает корреспондент Укринформа.

"Еще не видел конечной таблицы правок. Меня не приглашали на комитет. Я подавал большое количество правок, на которых буду настаивать. Надеюсь, что все они будут учтены", - сказал Разумков.

Он также подчеркнул, что в конечном варианте проекта закона должны быть учтены, в частности, потери малого и среднего бизнеса, связанные с пандемией COVID-19.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 1 июля 2021 года приняла в первом чтении законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Цель проекта закона - обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроектом предусмотрено немало поправок в части предупреждения «скруток» и теневого оборота сельхозпродукции, новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" и т.д.