Зеленский подписал указ, изменяющий порядок помилования коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №373/2021 "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования", сообщается на сайте главы государства в пятницу.

Согласно указу, лица, осужденные за совершение коррупционных уголовных преступлений и правонарушений, нарушение правил дорожного движения или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных положением Уголовного кодекса Украины об условно-досрочным освобождении.

В исключительных случаях ходатайство о помиловании может быть подано членом Комиссии при президенте страны по вопросам помилования, омбудсменом, советниками - уполномоченными президента по правам детей и по вопросам безбарьерности. При этом они должны подавать ходатайство о помиловании непосредственно в Офис президента.

Также, согласно предусмотренным изменениям, заседание Комиссии по помилованию при наличии технических средств может проводиться дистанционно в режиме видеоконференции.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.