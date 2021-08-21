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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зеленский подписал указ, изменяющий порядок помилования коррупционеров

23:22 20.08.2021 |

Право, Политика

 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №373/2021 "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования", сообщается на сайте главы государства в пятницу.

Согласно указу, лица, осужденные за совершение коррупционных уголовных преступлений и правонарушений, нарушение правил дорожного движения или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных положением Уголовного кодекса Украины об условно-досрочным освобождении.

В исключительных случаях ходатайство о помиловании может быть подано членом Комиссии при президенте страны по вопросам помилования, омбудсменом, советниками - уполномоченными президента по правам детей и по вопросам безбарьерности. При этом они должны подавать ходатайство о помиловании непосредственно в Офис президента.

Также, согласно предусмотренным изменениям, заседание Комиссии по помилованию при наличии технических средств может проводиться дистанционно в режиме видеоконференции.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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