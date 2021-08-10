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Кабмин принял последний документ для запуска закона об «инвестнянях»
23:38 09.08.2021 |
Кабмин принял все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об "инвест-нянях".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об "инвест-нянях". Теперь потенциальные инвесторы могут подавать соответствующие заявки», - говорится в сообщении.
Так, на прошлом заседании правительство утвердило Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, входящих в него. Отмечается, что принятие соответствующего постановления позволит должным образом осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями и контролировать предоставление государственной поддержки.
"Закон об "инвест-нянях" начинает совершенно новый подход поддержки инвесторов. Минэкономики разработало целый ряд подзаконных актов для имплементации норм закона, чтобы процесс отбора инвестиционных проектов и предоставление государственной помощи происходили прозрачно и понятно. Уже видим активность бизнеса как отечественного так и зарубежного. Причем, общие объявлены инвестиции пока составляют более 1,3 млрд долл. Основные отрасли - агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм ", - сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова.
Как сообщалось, Закон Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине» предусматривает поддержку проектов с инвестициями более 20 млн евро. Среди обязательных требований к проектам - не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе реализации инвестпроекта на 15%.
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