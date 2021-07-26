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В Украине вступил в силу закон об упрощении COVID-закупок
09:09 26.07.2021 |
В Украине в субботу, 24 июля, вступил в силу закон отменяющий внетендерную процедуру закупок некоторых медтоваров для борьбы с COVID-19 №1599-ІХ.
Как передает Укринформ, текст документа накануне был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".
Законодательный акт предусматривает, что на период действия установленного Кабинетом Министров карантина, в соответствии с Законом «О защите населения от инфекционных болезней», внетендерная процедура будет оставлена только для закупки лекарственных средств, вакцин, иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным COVID-19 и медицинских изделий для вакцинации от COVID-19, медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19, системы поставки медицинских газов, чтобы больницы и Министерство здравоохранения Украины могли оперативно осуществлять их закупку.
Перечень таких лекарственных средств и порядок их внетендерной закупки должен утвердить Кабинет Министров.
Закупки же других товаров и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), будут осуществляться в порядке упрощенных закупок в соответствии со статьей 14 Закона «О публичных закупках».
Упрощенная закупка проводится заказчиком с применением электронного аукциона. Срок проведения упрощенной закупки - не позднее, чем через 20 дней после объявления закупки.
Ожидается, что предложенный механизм позволит тратить государственные средства на борьбу с пандемией более рационально и одновременно сделает невозможными риски, по которым могли бы быть заблокированы неотложные закупки товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек острой респираторной болезни COVID-19.
В целом на протяжении 2020 года вне конкурентной процедуры были проведены 130 тыс. «ковидних» закупок на 27,1 млрд грн. За период январь-апрель 2021 года таких процедур была 41 тыс. на сумму 7,4 млрд грн.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 22 июля 2021 года подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)" №1599-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июля.
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