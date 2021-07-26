Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет - вступил в силу закон





В Украине в воскресенье, 25 июля, в действие ввели норму, согласно которой потребитель может получать гарантию на товар, купленный в интернете, а эксплуатационные документы можно передавать в электронном виде.

Об этом свидетельствует публикация в Голос Украины.

В частности, частью 10 предусматривается, что субъєкт хозяйствования имеет возможность предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары, например, паспорт или любой другой документ, который прилагается к товару, в электронном виде на официальном сайте производителя. Таким образом производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте.

По части 11, по просьбе потребителя, регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформления гарантийных обязательств в электронном виде осуществляются продавцом при продаже.

По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

По части 12 Кабинет Министров определяет порядок гарантийного ремонта обслуживания или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров.