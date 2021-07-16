ЕБА настораживает намерение Рады криминализировать недостоверное таможенное декларирование

Европейскую Бизнес Ассоциацию настораживает намерение Верховной Рады принять законопроект №5420, который криминализирует недостоверное таможенное декларирование и настаивает на том, что это навредит добросовестному бизнесу.

"Именно из-за введения уголовной ответственности за "недостоверное декларирование" реакция Европейской Бизнес Ассоциации по этому законопроекту (№5420 - ИФ) была негативная. Учитывая спорные ситуации, которые порой возникают у бизнеса с таможенными органами по определению таможенной стоимости, определение кода УКТ ВЭД и других сведений, указываемых в декларации, бизнес опасается, что данная норма потенциально может привести к проблемам даже в работе честных компаний", – отмечено в релизе ассоциации в пятницу.

Принятый в первом чтении законопроект №5420 предлагает внести изменения в статью 2014 УК Украины и установить уголовную ответственность за внесение в таможенную декларацию недостоверных ведомостей или неточных данных о товаре или транспортных средствах коммерческого назначения, напоминает ассоциация.

"По мнению экспертов ЕБА, использование таких некорректных формулировок допускает возможность привлечения компаний-декларантов к уголовной ответственности за неумышленные ошибки в таможенных декларациях и приведет к необходимости 100% предварительного осмотра грузов. Ситуация с доначислением таможенных платежей по результатам таможенного постаудита вообще выглядит катастрофической", – поясняет ЕБА.

При этом в ассоциации подчеркивают, что порог ответственности за таможенные нарушения в 147 тыс. грн неуплаченных платежей необоснованно низкий.

"Для сравнения: ответственность за уклонение от уплаты налогов наступает при неуплате около 3 млн грн. Проект закона предусматривает слишком широкий диапазон в выборе наказания (относительно небольшой штраф 17 тыс. грн или лишение свободы на длительный срок до 11 лет). Это влечет за собой возможные коррупционные риски", – добавили в ЕБА.

В то же время ассоциация подчеркнула, что поддерживает криминализацию ответственности за контрабанду подакцизных товаров в Украине, в частности, табачных изделий. По мнению экспертов ассоциации, нынешний уровень ответственности за махинации с подакцизными товарами недостаточен и неэффективен.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров. Документ предлагает установить уголовную ответственность за всю товарную контрабанду, но выделить в отдельную статью контрабанду подакцизных товаров и предусмотреть за нее более высокую ответственность. Помимо этого, законопроект предлагает ввести норму о недостоверном декларировании товаров.