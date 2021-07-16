Финансовые новости
- |
- 16.07.21
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
К законопроекту об изменении Налогового кодекса подали более 10 тысяч поправок - Гетманцев
15:37 16.07.2021 |
Ко второму чтению законопроекта №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» подано более 10 000 поправок народных депутатов.
Как передаёт Укринформ, об этом сообщил председатель Комитета ВВ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме.
"В антиолигархический налоговый закон 5600 подано более 10000 поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16000) было подано только в «антиколомойский» закон. Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта.
Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам процедуры", - написал Гетманцев.
Депутат допускает, что такое количество поправок несколько задержит принятие законопроекта, "но точно не остановит на пути к ликвидации милых сердцу разного уровня олигархов льгот, пробелов и уклонистских схем".
Как сообщал Укринформ, 1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».
Цель законопроекта - обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроектом предусмотрено немало поправок в части предупреждения «скруток» и теневого оборота сельхозпродукции, новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступная ипотека 7%», и т.п.
Представляя законопроект в Раде, министр финансов Сергей Марченко заверил, что изменения в Налоговый кодекс не отразятся на рядовых гражданах и малом бизнесе, который исправно платит налоги.
В Минфине объяснили, что принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощай, Укроборонпром. Что останется от концерна после реформы Зеленского?
|Обострение с Тупицким. Почему решение Верховного суда вызвало панику на Банковой
|Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС
|Пятерых вызвали на допрос: Накажет ли Банковая «отцов» Харьковских соглашений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина согласовала с Турцией сертификат для экспорта молочных продуктов
|В ЕС, НАТО и США призвали Раду срочно принять закон о СБУ
|К законопроекту об изменении Налогового кодекса подали более 10 тысяч поправок - Гетманцев
|Рада приняла закон о реализации арестованного ипотечного имущества
|Цены на нефть 16 июля немного растут в рамках коррекции
|Почему украинцы не обрадуются «отпущению» газовых долгов на 100 млрд
|За прошедшую неделю (9-16 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 33 коп./л, до 15,69 грн/л
Это интересно
|Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года
|Первый беспилотный: полёт Безоса будет уникален для истории космического туризма
|Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга
|«Крупнейшая подпольная криптоферма в Украине» прокачивала ботов для FIFA
|Учёные придумали, как превратить пластик в протеиновый порошок
|Одна транзакция биткоинов оставляет огромный углеродный след — как почти 140 тыс. часов просмотра YouTube
|Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах