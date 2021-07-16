К законопроекту об изменении Налогового кодекса подали более 10 тысяч поправок - Гетманцев

Ко второму чтению законопроекта №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» подано более 10 000 поправок народных депутатов.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщил председатель Комитета ВВ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме.

"В антиолигархический налоговый закон 5600 подано более 10000 поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16000) было подано только в «антиколомойский» закон. Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта.

Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам процедуры", - написал Гетманцев.

Депутат допускает, что такое количество поправок несколько задержит принятие законопроекта, "но точно не остановит на пути к ликвидации милых сердцу разного уровня олигархов льгот, пробелов и уклонистских схем".

Как сообщал Укринформ, 1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

Цель законопроекта - обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроектом предусмотрено немало поправок в части предупреждения «скруток» и теневого оборота сельхозпродукции, новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступная ипотека 7%», и т.п.

Представляя законопроект в Раде, министр финансов Сергей Марченко заверил, что изменения в Налоговый кодекс не отразятся на рядовых гражданах и малом бизнесе, который исправно платит налоги.

В Минфине объяснили, что принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.