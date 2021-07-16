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Рада приняла закон о реализации арестованного ипотечного имущества
15:33 16.07.2021 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по устранению разногласий и осовремениванию реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".
Как передает корреспондент Укринформа, за проект закона №3360-1 проголосовали 295 народных депутатов.
Законом созданы предпосылки для усиления прозрачности системы реализации арестованного имущества с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности, повышения эффективности исполнения судебных решений, совершенствования нормативного регулирования, а также устранения противоречий между действующими актами в части реализации активов в рамках процедуры исполнительного производства.
Документом внесены изменения в законодательные акты в сфере реализации арестованного имущества в рамках процедуры исполнительного производства. В частности, исключена процедура реализации по фиксированной цене. То есть, стоимость объекта будет зависеть исключительно от результатов электронных торгов.
В то же время предусмотрена возможность проведения электронных аукционов с возможностью понижения начальной цены - если не будет желающих приобрести имущество по предложенной оценщиками стоимости. Речь идет и об усовершенствовании процедуры реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности.
Также совершенствуется порядок проведения электронных аукционов Кабинетом Министров по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов).
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 5 февраля приняла законопроект №3360-1 в первом чтении.
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