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Рада криминализировала ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых
07:52 16.07.2021 |
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» (№3576), который криминализирует ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения.
Как передает корреспондент Укринформа, за него проголосовали 307 народных депутатов.
Закон вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.
Документ предусматривает ужесточение уголовной ответственности не только для физических, но и для юридических лиц за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, увеличение штрафов по сравнению с действующими нормами.
Так, нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере предусматривает штраф в сумме 8,5 - 13,6 тыс. гривень или ограничение, лишение свободы на срок до двух лет.
Если речь идет о полезных ископаемых государственного значения или добыче ископаемых в крупных размерах, то штраф составит от 51 до 85 тыс. грн или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет.
В то же время если ископаемые незаконно добывали на территориях или объектах заповедного фонда, это предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Если добыча ископаемых происходил путем поджога, взрыва или с помощью другого общеопасного способа, который привел к гибели людей, их массовому заболеванию или другим тяжким последствиям, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Самовольное пользование недрами, совершение сделок, которые в прямой или скрытой форме нарушают право собственности на недра, влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн, на должностных лиц - 3,4 тыс. грн - 8,5 тыс. грн.
Как сообщал Укринформ, только с января по май Госэкоинспекция составила более 150 протоколов об административных нарушениях в сфере добычи недр, рассчитав 20,7 миллиона гривен убытков.
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