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Рада одобрила введение электронной прописки
17:16 15.07.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5463 в первом чтении проголосовал 251 народный депутат.
Законопроектом предлагается исключить из законодательства действующий механизм регистрации места жительства. Согласно пояснительной записке, сейчас для регистрации места проживания необходимо собрать 3-5 документов и согласований и прибыть с ними в орган регистрации или центра предоставления административных услуг. Однако эту услугу возможно предоставить гражданам в электронном виде.
С этой целью законопроектом предложено ввести декларирование и регистрацию места проживания в электронной форме. При этом место проживания можно будет декларировать в жилье, которое находится в частной собственности, либо в жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении). Место жительства нужно будет регистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, а также в служебном жилье.
Законопроектом также определяется возможность получения услуг в электронной форме, а также перечень всех необходимых документов и сведений необходимых для декларирования/регистрации места проживания.
При этом закрепляется право собственника (собственников) жилья отменить задекларированное место прописки третьих лиц в жилье без решения суда.
Кроме того, законопроектом предложено создать электронный реестр информации о месте жительства, который будут вести территориальные общины. Таким образом, будет отменен бумажный документооборот, дублирование регистрации в различных реестрах территориальных общин, а органы власти смогут обмениваться информацией о месте проживания без привлечения лица.
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