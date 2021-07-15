Рада приняла закон о создании «Дія City»

Верховная Рада приняла закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для создания проекта "Дія City".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4303 во втором чтении проголосовали 262 народных депутата.

В пояснительной записке к документу целью его принятия указано "стимулирование развития цифровой экономики в Украине путем создания благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса, привлечение инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых специалистов".

Проектом предусматривается введение ряда мер, призванных стимулировать развитие цифровой экономики в Украине, в частности:

* возможность избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами "Дія City" и их работниками;

* введение гиг-контракта - особой формы привлечения резидентами "Дія City" физических лиц для выполнения работ (оказания услуг) в рамках осуществления хозяйственной деятельности, но не исключает привлечения резидентами "Дія City" физических лиц - предпринимателей на основании других договоров, а также работников по трудовым договорам (контрактам);

* регулирование договоров с негативными обязательствами (о неразглашении, непереманивании, неконкуренции), призванных стимулировать инвестиции в развитие талантливых специалистов и в накопление знаний и опыта в целом;

* возможность возложения функции директора компании на другое юридическое лицо, что позволит иностранным инвесторам нанимать профессиональные управляющие компании и положить на них повышенную ответственность;

* специальный режим налогообложения резидентов "Дія City" (который должен быть установлен отдельным законом);

* необходимость предварительного согласования мероприятий государственного надзора (контроля) в отношении резидентов "Дія City" с руководителем или заместителем руководителя соответствующего центрального органа исполнительной власти;

* гарантии стабильности предусмотренного законопроектом правового режима "Дія City" на протяжении 15 лет.

Напомним, что законопроект особого налогового режима для IT "Дія City" возник больше года назад и на уровне инициативы был встречен позитивно. Однако в конце 2020-го он был отправлен на доработку после шквала критики, несмотря на добровольность участия в нем, отмечало отраслевое издание Ain.ua.

В доработанном законопроекте Минцифры обещало учесть замечания IT-сообщества, но продолжило использовать для его продвижения манипулятивные заявления.