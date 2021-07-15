ВР разблокировала подписание закона об усилении габаритно-весового контроля на дорогах

Верховная Рада отклонила два проекта постановлений об отмене закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" (№3743).

Как передает корреспондент Укринформа, ни один из проектов №3743-П и №3743-П1 не набрал минимально необходимых 226 голосов.

Таким образом, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сможет подписать закон и направить его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Автор одного из проектов, народный депутат из депутатской группы "Доверие" Александр Сухов, настаивал на отмене закона, поскольку считает, что он противоречит принципу законодательной сбалансированности, понятного толкования законодательных актов и их урегулированности. Он предлагал доработать указанный закон, а затем принять его в соответствии с требованиями нормотворчества.

В то же время автор еще одного проекта постановления, депутат из фракции "Голос" Александра Устинова считает необходимым отменить закон, ведь якобы во время его принятия были допущены нарушения требований Конституции и Регламента ВР о процедуре принятия парламентом законов.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 июня 2021 года приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" (№3743).

Изменения законодательно закрепляют возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) относительно согласования условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме, и полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, во время осуществления габаритно-весового контроля.

Закон также ужесточает ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

Принятым документом также вводится ответственность за отказ от габаритно-весового контроля, которая предусматривает, в частности, наложение штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) и за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз.

В частности, вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.

Изменениями в Кодекс об административных правонарушениях устанавливается ответственность за невыполнение водителями транспортных средств, которые осуществляют автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов, требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте и его территориальных органов, об остановке транспортного средства.