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Рада планирует усовершенствовать корпоративное управление госкомпаниями
15:33 15.07.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство" (№5593-д).
Как передает корреспондент Укринформа, за такое решение проголосовал 251 народный депутат.
Цель документа - совершенствование действующего законодательства и приведение его в соответствие с Руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по корпоративному управлению госпредприятиями. Для этого, в частности, предлагают расширить полномочия наблюдательных советов субъектов хозяйствования по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, назначению и увольнению руководителей, оплате их труда и вознаграждению. В частности, ответственность за утверждение финансовых планов будут нести наблюдательные советы всех без исключения госкомпаний, в которых предусмотрено создание надзорных органов.
Что касается кадровой политики, то назначение и увольнение руководителя госкомпании будет принадлежать к исключительной компетенции наблюдательного совета. При этом Кабинет Министров будет согласовывать кадровые решения надзорных органов, касающиеся государственных хозяйственных объединений, предприятий, хозяйственных обществ, функции по управлению которыми осуществляет правительство.
Также Кабмин будет иметь полномочия определять порядок оценки работы наблюдательных советов государственных компаний и утверждать Политику вознаграждения их руководителей.
Среди предлагаемых авторами законопроекта изменений - конкретизация обязанностей органа или человека, которые согласно учредительным документам юридического лица или закона действуют от имени наблюдательных советов, и уточнение перечня фондов, которые могут образовываться государственными коммерческими предприятиями за счет прибыли (дохода).
Как сообщалось, в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоялась на прошлой неделе в Вильнюсе, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять ключевых направлений реформирования, всестороннюю помощь по которым нам готов предоставлять Вашингтон. Среди них и принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который будет защищать независимость наблюдательных советов и генеральных директоров и соответствовать стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
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