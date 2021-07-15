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Казино и игроки будут платить налоги. Рада приняла закон в первом чтении
13:53 15.07.2021 |
В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". "За" проголосовали 252 народных депутата.
Документом предлагается установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуску и проведению лотерей - 10%.
Кроме налога на доход, проектом закона предусматривается, что субъекты хозяйствования также будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.
При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой (основной) ставке налога.
Также предусматривается, что крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором. При налогообложении выигрышей в азартные игры в казино, зале игровых автоматов будут учитываться расходы на участие в такой игре, совершенные в течение 24 часов до выигрыша.
"Предлагается отменить необоснованную тройную плату за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, а также за игровой автомат, вместо этого не вводить нулевую ставку налога на доход", - говорится в пояснительной записке.
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