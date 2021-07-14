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Рада расширит полномочия частных исполнителей по взысканию долгов
19:14 14.07.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О принудительном исполнении решений".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5660 в первом чтении проголосовали 274 народных депутата.
Целью законопроекта указано комплексное усовершенствование процесса принудительного исполнения решений.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусмотренные в нем новации условно делятся по следующим направлениям:
* расширение полномочий частных исполнителей и облегчение доступа к профессии частного исполнителя для увеличения их общего количества, расширение полномочий помощника частного исполнителя;
* цифровизация процесса принудительного исполнения решений;
* определение особенностей выполнения отдельных категорий решений;
* введение новых подходов к обращению взыскания на имущество должника, определение особенностей обращения взыскания на отдельные виды имущества.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет "способствовать становлению общих принципов и порядка осуществления принудительного исполнения решений".
В частности, законопроектом предлагается установить новые особые порядки выполнения, решений об истребовании имущества, истребовании доказательств, обеспечении иска, о возмездном изъятии имущества.
Законопроектом также определены четкие последовательные порядки обращения взыскания на денежные средства и доходы должников.
При этом предусмотрено, что для зачисления заработной платы, пенсии, стипендии, средств, обращение взыскания на которые запрещено, должник-физическое лицо имеет право открыть текущий счет со специальным режимом использования.
Проектом закона также предлагается определить порядок выполнения нескольких решений о взыскании средств с одного должника различными исполнителями в рамках так называемого "сводного исполнительного производства".
Одной из новелл проекта является наделение частного исполнителя такой же компетенцией как и у государственного исполнителя. При этом сейчас частный исполнитель не вправе осуществлять: принудительное исполнение решений о передаче ребенка, а также решения, по которым должником является государство, госорганы, Национальный банк, органы местного самоуправления, их должностные лица, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, юридические лица, доля государства в уставном капитале которых превышает 25% , и/или которые финансируются исключительно за средства государственного или местного бюджета.
При этом закон предусматривает расширение перечня информации, раскрываемой банками органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям, а также их освобождение от уплаты судебного сбора.
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