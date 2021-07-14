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Рада облегчила выплату кредитов для переселенцев
18:58 14.07.2021 |
Верховная Рада приняла закон, который предусматривает освобождение внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам.
Как передает корреспондент Укринформа, за принятие проекта закона №2329 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств" проголосовали 339 народных депутатов.
Так, документом предусматривается освобождение внутренне перемещенных лиц, которыпе оставили или покинули свое место жительства на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, территории проведения антитеррористической операции и/или в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа. Так, общая сумма процентов по кредитному договору и/или договору займа, должником по которому является внутренне перемещенное лицо, которое в период после 20 февраля 2014 голоа оставило или покинуло свое место жительства на указанных выше территориях не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.
Документом также предусматривается, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом, определенной частью первой этой статьи, обязательств по кредитному договору и/или договору займа не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки и процентов годовых от просроченной суммы, не применяются другие санкции имущественного характера.
В то же время кредитор обязан осуществить перерасчет задолженности по кредитному договору и/или договору займа в семидневный срок со дня поступления письменного обращения от внутренне перемещенного лица.
Отмечается, что в случае невыполнения кредитором своих обязательств по осуществлению перерасчета задолженности по кредитному договору и/или договору займа, такая задолженность считается автоматически перечисленной на следующий день после окончания соответствующего семидневного срока со дня поступления к кредитору письменного обращения от внутренне перемещенного лица.
Кроме этого, законодательным актом устанавливается, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом, определенной частью первой этой статьи, обязательств по кредитному договору и/или договору займа возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупант в соответствии с нормами и принципами международного права.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законодательный акт 4 февраля 2021 года.
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