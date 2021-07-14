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Кабмин предложил упростить трудоустройство иностранцев
17:04 14.07.2021 |
Кабинет министров на заседании в среду, 14 июля, одобрил проект закона, которым предлагается усовершенствовать законодательство о трудоустройстве иностранцев.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, законопроект призван способствовать легальному трудоустройству иностранцев и позволит обеспечить равные условия оплаты труда.
Так, проектом закона предлагается:
* уменьшить финансовую нагрузку на работодателей, отменив обязательства по обеспечению уровня заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории;
* повысить стоимость разрешения с целью защиты национального рынка труда и направления средств на выплату пособия для безработных граждан;
* предоставить возможность иностранцам, которые учатся в учебных заведениях Украины, работать, предусмотрев для работодателя бесплатное получение разрешения для такой категории работников;
* четко определить перечень документов, которые подаются для получения или продления действия разрешений; предусмотреть удобный способ получения разрешения, в частности через центры предоставления административных услуг;
* обеспечить бесплатную выдачу дубликата разрешения в случаях его потери или повреждения;
* усилить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, в частности через введение мониторинга.
Ранее сообщалось, что Кабмин упростил въезд для иностранцев. Так, иностранцы при въезде на территорию Украины могут помимо ПЦР-тестов предоставить тест на антиген. Кроме того, постановлением разрешено при въезде предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.
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