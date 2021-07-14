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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада приняла закон об институте старост с предложениями президента

13:54 14.07.2021 |

Право, Политика

 

Верховная Рада поддержала с предложениями президента закон "О внесении изменений в некоторые законы, касающиеся развития института старост" (законопроект №4535).

"За" проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Глава государства отметил, что документ содержит изменения в закон о Конституционном суде Украины (КС), не касающиеся вопросов деятельности старост.

В частности, статью 11 закона о КС предложено изложить в новой редакции, не обеспечивающей соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности.

Президент подчеркивает, что исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям.

Глава государства обращает внимание на то, что политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права. Следовательно, изменения в законодательство, которые были предусмотрены законом, нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС.

Учитывая это, президент предложил парламенту исключить из закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в закон "О Конституционном суде Украины".

Как сообщалось, Верховная Рада 15 апреля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы, касающиеся развития института старост" (законопроект №4535).

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня ветировал этот закон и вернул его в Раду со своими предложениями.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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