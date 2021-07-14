Финансовые новости
- |
- 14.07.21
- |
- 20:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла закон об институте старост с предложениями президента
Верховная Рада поддержала с предложениями президента закон "О внесении изменений в некоторые законы, касающиеся развития института старост" (законопроект №4535).
"За" проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании в среду.
Глава государства отметил, что документ содержит изменения в закон о Конституционном суде Украины (КС), не касающиеся вопросов деятельности старост.
В частности, статью 11 закона о КС предложено изложить в новой редакции, не обеспечивающей соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности.
Президент подчеркивает, что исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям.
Глава государства обращает внимание на то, что политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права. Следовательно, изменения в законодательство, которые были предусмотрены законом, нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС.
Учитывая это, президент предложил парламенту исключить из закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в закон "О Конституционном суде Украины".
Как сообщалось, Верховная Рада 15 апреля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы, касающиеся развития института старост" (законопроект №4535).
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня ветировал этот закон и вернул его в Раду со своими предложениями.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому
ТОП-НОВОСТИ
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты
|Новое правительство Зеленского. Полнота власти наступает в августе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада расширит полномочия частных исполнителей по взысканию долгов
|Рада облегчила выплату кредитов для переселенцев
|Кабмин предложил упростить трудоустройство иностранцев
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|Рада внесла изменения в закон об управлении коррупционными активами
Это интересно
|Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае
|Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php
|Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе
|Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог
|Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic
|Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
|Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270