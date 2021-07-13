Рада намерена урегулировать порядок налогообложения деятельности е-резидентов

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект №5270 от 18 марта 2021 года, вводящий временные (до 31 декабря 2022 года) особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов-предпринимателей (е-резидентство).

За принятие законопроекта за основу проголосовали 286 народных депутатов.

По мнению Министерства цифровой трансформации, принятие этого законопроекта будет приносить госбюджету более $1,5 млн ежегодно.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что е-резидентство является статусом, который позволяет иностранцу или лицу без гражданства, достигшему 18 лет, получать квалифицированные электронные доверительные услуги, электронные услуги и открывать банковские счета в Украине, а также заниматься хозяйственной деятельностью.

Законопроект позволит иностранцам и лицам без гражданства, получившими статус е-резидента, зарегистрировать себя как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без необходимости пребывания в Украине.

Проектом закона предусматривается дополнение раздела ХХ Переходных положений Налогового кодекса Украины подразделом 11 "Особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов", предусматривающим временные (до 31 декабря 2022 года) особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов- предпринимателей.

Согласно законопроекту, е-резидент-предприниматель должен быть зарегистрирован в системе "е-резидент" как ФЛП исключительно на упрощенной системе налогообложения со ставкой единого налога, установленной для третьей группы, которая не предусматривает уплату налога на добавленную стоимость.

Также е-резидент-предприниматель не может использовать труд наемных лиц.

При этом он может осуществлять только пять видов хозяйственной деятельности: издание компьютерных игр и другого программного обеспечения; компьютерное программирование; другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем; обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Налоговым адресом е-резидента предпринимателя предлагается признать местонахождение администратора системы "е-резидент", которым выступает ГП "Дия".

Законопроектом также предлагается установить специальные правила отчетности е-резидентов через личный электронный кабинет в информационной системе "е-резидент", где е-резидент-предприниматель должен в порядке и в сроки, установленные Кабинетом министров, размещать на языке оригинала и на украинском языке все необходимые для отчетности документы.

Указанным проектом закона также предлагается предусмотреть порядок проведения расчетов с е-резидентами исключительно в безналичной форме.

