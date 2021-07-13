Финансовые новости
- |
- 13.07.21
- |
- 21:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада намерена урегулировать порядок налогообложения деятельности е-резидентов
19:28 13.07.2021 |
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект №5270 от 18 марта 2021 года, вводящий временные (до 31 декабря 2022 года) особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов-предпринимателей (е-резидентство).
За принятие законопроекта за основу проголосовали 286 народных депутатов.
По мнению Министерства цифровой трансформации, принятие этого законопроекта будет приносить госбюджету более $1,5 млн ежегодно.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что е-резидентство является статусом, который позволяет иностранцу или лицу без гражданства, достигшему 18 лет, получать квалифицированные электронные доверительные услуги, электронные услуги и открывать банковские счета в Украине, а также заниматься хозяйственной деятельностью.
Законопроект позволит иностранцам и лицам без гражданства, получившими статус е-резидента, зарегистрировать себя как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без необходимости пребывания в Украине.
Проектом закона предусматривается дополнение раздела ХХ Переходных положений Налогового кодекса Украины подразделом 11 "Особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов", предусматривающим временные (до 31 декабря 2022 года) особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов- предпринимателей.
Согласно законопроекту, е-резидент-предприниматель должен быть зарегистрирован в системе "е-резидент" как ФЛП исключительно на упрощенной системе налогообложения со ставкой единого налога, установленной для третьей группы, которая не предусматривает уплату налога на добавленную стоимость.
Также е-резидент-предприниматель не может использовать труд наемных лиц.
При этом он может осуществлять только пять видов хозяйственной деятельности: издание компьютерных игр и другого программного обеспечения; компьютерное программирование; другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем; обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.
Налоговым адресом е-резидента предпринимателя предлагается признать местонахождение администратора системы "е-резидент", которым выступает ГП "Дия".
Законопроектом также предлагается установить специальные правила отчетности е-резидентов через личный электронный кабинет в информационной системе "е-резидент", где е-резидент-предприниматель должен в порядке и в сроки, установленные Кабинетом министров, размещать на языке оригинала и на украинском языке все необходимые для отчетности документы.
Указанным проектом закона также предлагается предусмотреть порядок проведения расчетов с е-резидентами исключительно в безналичной форме.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков уходит с поста главы МВД Украины
|Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык
|Нацполиция провела обыски в офисах консалтинговой компании А-95
|О чем на самом деле договорились Зеленский и Меркель
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минэкономики вновь повысило предельные цены на бензин и дизтопливо
|В Украине начинается национальный проект по инвентаризации лесов
|Объем продаж ОВГЗ на аукционах вырос до 8,1 млрд грн при неизменных ставках
|Рада приняла закон о корпоратизации «Укроборонпрома»
|Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса
|Рада намерена урегулировать порядок налогообложения деятельности е-резидентов
Это интересно
|Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php
|Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе
|Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог
|Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic
|Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
|Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270
|Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод