Рада в 1-м чтении приняла признанный коррупционным законопроект об АМКУ

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета (АМКУ) №5431, который комитет по вопросам антикоррупционной политики накануне единогласно признал коррупционным.

Проект закона №5431 поддержали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно заключению главного научно-экспертного управления парламента, законопроект предлагает наделить АМКУ функциями органов досудебного расследования. По мнению экспертов управления, это создаст предпосылки для нарушения прав и законных интересов физических и юридических лиц и является коррупциогенным фактором.

"Ведь ни один другой орган госвласти не наделяется полномочиями осуществлять контроль и надзор за деятельностью АМКУ и защитой прав и свобод лиц, в отношении которых осуществляются процессуальные действия при проведении расследования", – подчеркнуло управление в своем заключении на сайте парламента.

О том, что законопроект содержит существенные коррупционные риски, заявил также первый замглавы парламентского антикоррупционного комитета ВР Ярослав Юрчишин в ходе обсуждения законопроекта,

"Это и наделение АМКУ функциями правоохранительного органа, которые ему несвойственны (...), и возможность на выбор определять, какие монопольные сговоры рассматривать, а какие - нет", – отметил Юрчишин с трибуны Верховной Рады.

"Законопроект предлагает вдвое сократить штрафы, которые налагаются на монополии. Предлагает позволить ему проводить выездные проверки, притом даже в домах людей, не связанных с фирмами напрямую, и даже в ночное время", – добавил депутат.

Ранее законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), указав на то, что он предполагает предоставление Комитету слишком широкие и несвойственные ему полномочия. Такие изменения, по мнению Ассоциации, могут привести к ограничению прав и свобод человека.

Среди несвойственных полномочий, которыми законопроект предлагает наделить АМКУ, ЕБА также выделяет право определять приоритетность и категорию дел, заявления по которым будут оставлены без рассмотрения, и право на доступ ко всем автоматизированным реестрам, базам данных и другим системам сбора и обработки информации, ведомостей в собственности госорганов или органов местного самоуправления.

"Фактически, эта норма предоставляет АМКУ неограниченные права в части доступа к информации, включая конфиденциальную, без надлежащего обоснования необходимости такого доступа", – указала ЕБА.