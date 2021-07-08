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Комитет Рады поддержал проект о реформе СБУ, от которой зависит движение Украины в НАТО
21:00 08.07.2021 |
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ко второму чтению законопроект о реформе СБУ, от которой зависит в том числе приближение Украины к членству в НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила руководитель рабочей группы по разработке законопроекта, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
"Комитет рекомендовал проект о реформе СБУ ко второму чтению! Детали о том, что изменилось, напишу позже", - заявила она.
В настоящее время неизвестно, какие изменения внесли в предыдущую редакцию проекта и когда может состояться голосование во втором чтении.
Проект нового закона о СБУ был презентован президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года. С тех пор над его совершенствованием работала парламентская рабочая группа, в состав которой входили также представители Международной консультативной группы. Среди членов рабочей группы были представители Верховной Рады, самой СБУ и экспертной среды.
Законопроект прошел первое чтение в январе 2021 года.
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