Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

Если человек задолжал за жилищно-коммунальные услуги или не оплатил штраф за превышение скорости - средства на его банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств. Об этом УНН рассказали в Министерстве юстиции Украины.

"Объясняем простым языком. Представим, что кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги, или задолжал вам средства (в том числе алименты на содержание ребенка или заработную плату). Этот факт сначала должен подтвердить своим соответствующим решением суд или другой орган (должностное лицо). Если после этого должник так и не возвращает средства - в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника. Именно процедура коммуникации между исполнителями и банками и была упрощена", - сообщает пресс-служба министерства.

Сейчас, с вступлением в силу этого приказа Минюста - о списании долгов, было реализовано технические изменения информационного взаимодействия исполнителей с банками с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП). Ранее такая процедура была довольно сложной. Сейчас же взаимодействие между исполнителями и банками происходит в электронном виде, а не только почтовой связью.

Также в министерстве объясняют, что государственное предприятие "Национальные информационные системы" на сегодня проводит работы по доработке программного обеспечения АСИП в направлении введения автоматизации процесса получения исполнителями информации по банковским счетам должника, что предусмотрено положениями Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках.

"После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них. То есть, появится возможность накладывать арест исключительно на 1 счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на неарестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться. Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - добавляют в Минюсте.

Чтобы арест средств не стал для человека неприятным сюрпризом - существует несколько платформ, на которых можно самостоятельно проверить, имеет ли он долги. Это Единый реестр должников, портал Онлайн-дом юстиции, электронный сервис государственных услуг "Дія" или АСИП.

Министерство юстиции с 6 июля позволило банкам списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее исполнители и банки могли принудительно взимать только средства за неуплату алиментов. А теперь эта система может работать со всеми исполнительными производствами: за неуплату штрафа за нарушения ПДД, за неуплату кредита или процентов по нему, за долг по коммуналке и тому подобное. Списать долги могут у всех людей, попавших в Единый реестр должников.