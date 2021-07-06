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В Раде предлагают зачислять в местные бюджеты акциз по реализации табака
08:00 06.07.2021 |
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предлагает обязать Государственную казначейскую службу зачислять акцизный налог с розничной продажи табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, в бюджеты местного самоуправления пропорционально долям в автоматическом режиме.
Как передает Укринформ, текст документа №5719 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий" опубликован на сайте парламента.
"Проект закона... разработан с целью обеспечения надлежащих поступлений в бюджеты местного самоуправления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, жидкостей, используемых в электронных сигаретах", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом также предлагается обязать Государственную налоговую службу ежемесячно рассчитывать доли для зачисления в соответствующий бюджет местного самоуправления акцизного налога с розничных продаж табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, на основе данных регистраторов расчетных операций как соотношение стоимости операций с розничной торговли табачными изделиями и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, на соответствующей территории за последний отчетный месяц к общему объему стоимости таких операций в целом по Украине за последний месяц.
Ожидается, что принятие проекта будет способствовать надлежащему финансовому обеспечению бюджетов местного самоуправления.
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