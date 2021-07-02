Рада введет уголовную ответственность для нелегалов в Зоне отчуждения

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4156 в первом чтении проголосовали 269 народных депутатов.

Документом предложено ввести вместо административной уголовную ответственность за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

В частности, предлагается признать уголовным преступлением деяние в виде проникновение в зону отчуждения или зону безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон

За проникновение в зону отчуждения или зону безусловного (обязательного) отселения без разрешения устанавливается штраф в размере от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 42 500 грн) или ограничение свободы на срок от одного до трех лет.

Перемещение за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения без разрешения продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов предлагают наказывать штрафом на такую же сумму или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также предложено установить уголовную ответственность за продажу или приобретение вышеуказанных объектов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.