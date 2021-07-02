Финансовые новости
- |
- 02.07.21
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада введет уголовную ответственность для нелегалов в Зоне отчуждения
15:47 02.07.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4156 в первом чтении проголосовали 269 народных депутатов.
Документом предложено ввести вместо административной уголовную ответственность за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
В частности, предлагается признать уголовным преступлением деяние в виде проникновение в зону отчуждения или зону безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон
За проникновение в зону отчуждения или зону безусловного (обязательного) отселения без разрешения устанавливается штраф в размере от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 42 500 грн) или ограничение свободы на срок от одного до трех лет.
Перемещение за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения без разрешения продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов предлагают наказывать штрафом на такую же сумму или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Также предложено установить уголовную ответственность за продажу или приобретение вышеуказанных объектов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбанки старались удержать курс на фоне кадрового скандала в Нацбанке, но не смогли - доллар подорожал
|Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию
|Рада приняла в 1-м чтении «ресурсный законопроект» с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении
|Цены на бензин и автогаз 2 июля продолжили рост на АЗС
|lifecell заявляет о несоответствии норм «ресурсного» законопроекта меморандуму о развитии 4G связи
|Операторы игорного рынка уплатили за лицензии около ₴900 миллионов - эксперт
|За I полугодие в общий фонд госбюджета заимствовали 257,8 миллиарда гривень
|С 25 июня по 2 июля средняя цена сжиженного газа в оптовом сегменте поднялась на 1000 грн/т
Это интересно
|Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных
|В GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 и The Sims 4 могут скрываться майнеры криптовалюты. Avast обнаруживает такое ПО в пиратских копиях игр
|Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI
|Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года