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Рада уточнила понятие лизинговой операции
17:30 01.07.2021 |
Верховная Рада внесла уточнения в содержание понятия "лизинговая (арендная) операция", "оперативный лизинг (аренда)", "финансовый лизинг (аренда)", установив, что такие операции могут совершать только юридические лица.
Соответствующий закон с поправками в Налоговый кодекс (законопроект 3601) парламент поддержал на заседании в четверг 321 голосом при необходимых 226-ти.
Нынешнее налоговое законодательство предусматривает, что такие операции может проводить физическое или юридическое лицо, хотя закон "О финансовом лизинге" устанавливает запрет физлицам выступать лизингодателем при финансовом лизинге.
Таким образом, депутаты устраняют законодательные неточности и противоречия, указано в пояснительной записке к законопроекту.
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