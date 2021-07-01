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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада приняла за основу законопроект о реформировании градостроительной деятельности

16:50 01.07.2021 |

Право

 

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №5655 о реформировании градостроительной деятельности.

За законопроект в четверг проголосовали 309 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает усовершенствование вопросов по разработке проектной документации на строительство и ее экспертизой, внедрение госрегистрации права на выполнение стройработ с использованием реестра стройдеятельности госрегистраторами, нотариусами. Кроме того, отменяется получение разрешительной документации для получения такого права.

Документ также разделяет полномочия органов градостроительного контроля и надзора. Вводится понятие уполномоченных лиц градконтроля, которые подлежат регистрации и страхованию. Заказчик строительства сможет самостоятельно выбрать орган градконтроля.

Законопроект предлагает создание Градостроительной палаты, которая буде заниматься вопросами привлечения к ответственности объектов надзора. Органы местного самоуправления получат функции надзора за самовольным строительством.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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