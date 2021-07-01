Рада уточнила определение лизинговой операции

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3601 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции".

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержал 321 народный депутат.

"Целью и задачей законопроекта является устранение противоречий и уточнение определения лизинговой (арендной) операции в Налоговом кодексе Украины для дальнейшего развития рынка лизинга в Украине", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ определяет, что лизинговая операция (кроме операций по фрахтованию (чартеру) морских судов и других транспортных средств) - это передача основных средств во владение и пользование физическим и/или юридическим лицам (лизингополучателям) за плату на определенный срок. Лизинговые операции осуществляются в виде оперативного лизинга, финансового лизинга, операций по возвратному лизингу.

Оперативный лизинг (аренда) - это операция юридического или физического лица (лизингодателя/арендодателя), по которой лизингодатель/арендодатель передает другому лицу (лизингополучателю/арендатору) основные средства, приобретенные или изготовленные лизингодателем/арендодателем, на условиях иных, чем те, которые предусматриваются финансовым лизингом.

Лизинг считается финансовым, в частности, если сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга на момент заключения такого договора, равна первоначальной стоимости объекта лизинга или превышает ее.

Объект лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании лизингового договора и в течение срока его действия приобрести объект лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене, определенной в таком лизинговом договоре.

Кроме этого, в законопроекте определяется, что возвратный лизинг - это операция, которая осуществляется физическим или юридическим лицом и предусматривает продажу основных средств финансовому учреждению (лизингодателю) с одновременным обратным получением таких основных средств таким физическим или юридическим лицом (лизингополучателем).

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла законопроект №3601 в первом чтении 4 марта 2021 года.