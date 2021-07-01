Рада усилила ответственность за домашнее насилие и насилие по половому признаку

Верховная Рада усилила ответственность за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку.

Принятие соответствующего законопроекта №3908-1 во втором чтении и в целом поддержали 336 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Законопроект предусматривает, что совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку, в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а также невыполнение срочного запретного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено, влекут за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн), либо 30-40 часов общественных работ, либо административный арест на срок до десяти суток.

Те же действия, совершенные лицом, в течение года уже подвергавшегося административному взысканию, влекут за собой наложение штрафа в размере 20-40 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-680 грн), либо 40-60 часов общественных работ, либо админарест на срок до 15 суток.

Принятый закон вступает в силу на следующий день после его официальной публикации.

