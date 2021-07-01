Финансовые новости
- |
- 01.07.21
- |
- 22:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада намерена усовершенствовать работу ГБР
12:58 01.07.2021 |
Верховная Рада планирует усовершенствовать правовые основы деятельности Государственного бюро расследований (ГБР).
Принятие соответствующего законопроекта №5305 за основу поддержали 226 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Авторы законопроекта прогнозируют, что его принятие будет способствовать надлежащему выполнению задач ГБР, в том числе создаст условия для эффективного осуществления оперативно-розыскной деятельности и организации досудебного расследования.
Среди прочего, законопроект предлагает уточнить отдельные полномочия как Госбюро расследований, так и директора ГБР, усовершенствовать структуру территориальных управлений и создать их в каждой области Украины.
Как объяснила соавтор документа Юлия Яцик (фракция "Слуга народа"), законодательная инициатива предусматривает перенос территориального управления ГБР в г.Мелитополь Запорожской области, который обслуживает Херсонскую, Запорожскую области, Автономную Республику Крым и Севастополь, в областной центр Запорожье, поскольку отдаленность населенных пунктов достигает 400 км.
Вместе с тем законопроект предлагает увеличить предельную численность сотрудников ГБР на 400 человек в связи с нагрузкой и сложностью досудебного расследования.
В случае принятия проекта акта станет возможным ношение огнестрельного оружия лицам начальствующего и рядового состава.
Кроме того, законопроект предлагает предоставить возможность дисциплинарной комиссии рассматривать дисциплинарные дела в отношении руководителей территориальных управлений, а также создать экспертную службу и предоставить им доступ к электронным реестрам. Предложенные изменения также смогут устранить несогласованности между отдельными нормами закона "О Государственном бюро расследований" и положениями закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" в части, касающейся ГБР.
Законопроект в общем предусматривает внесение изменений в несколько законов и законодательных актов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
|Из НБУ уходит третий директор департамента за сутки
|НАЗК потребовало от набсовета «Нафтогаза» уволить Витренко
|Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и причем тут Кирилл Шевченко?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховная Рада отменила свободную экономическую зону «Крым»
|Рада приняла в 1-м чтении «ресурсный законопроект» с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
|Рада уточнила понятие лизинговой операции
|Цены на бензин 1 июля продолжили рост
|Сбережения украинцев в I кв. сократились на 83,4 млрд грн -Госстат
|Рада приняла за основу законопроект о реформировании градостроительной деятельности
Это интересно
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года
|Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно
|Jeep представил самую хардкорную версию Wrangler
|Zoom купила стартап Kites для перевода разговоров в реальном времени
|Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr