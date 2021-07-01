Рада намерена усовершенствовать работу ГБР

Верховная Рада планирует усовершенствовать правовые основы деятельности Государственного бюро расследований (ГБР).

Принятие соответствующего законопроекта №5305 за основу поддержали 226 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Авторы законопроекта прогнозируют, что его принятие будет способствовать надлежащему выполнению задач ГБР, в том числе создаст условия для эффективного осуществления оперативно-розыскной деятельности и организации досудебного расследования.

Среди прочего, законопроект предлагает уточнить отдельные полномочия как Госбюро расследований, так и директора ГБР, усовершенствовать структуру территориальных управлений и создать их в каждой области Украины.

Как объяснила соавтор документа Юлия Яцик (фракция "Слуга народа"), законодательная инициатива предусматривает перенос территориального управления ГБР в г.Мелитополь Запорожской области, который обслуживает Херсонскую, Запорожскую области, Автономную Республику Крым и Севастополь, в областной центр Запорожье, поскольку отдаленность населенных пунктов достигает 400 км.

Вместе с тем законопроект предлагает увеличить предельную численность сотрудников ГБР на 400 человек в связи с нагрузкой и сложностью досудебного расследования.

В случае принятия проекта акта станет возможным ношение огнестрельного оружия лицам начальствующего и рядового состава.

Кроме того, законопроект предлагает предоставить возможность дисциплинарной комиссии рассматривать дисциплинарные дела в отношении руководителей территориальных управлений, а также создать экспертную службу и предоставить им доступ к электронным реестрам. Предложенные изменения также смогут устранить несогласованности между отдельными нормами закона "О Государственном бюро расследований" и положениями закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" в части, касающейся ГБР.

Законопроект в общем предусматривает внесение изменений в несколько законов и законодательных актов.