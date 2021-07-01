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Рада одобрила изменения в закон об управлении коррупционными активами
17:24 30.06.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (АРМА) в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.
Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №5141 в первом чтении проголосовали 314 народных депутатов.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано создание законодательных предпосылок для повышения прозрачности системы розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, реализации таких активов, повышения институциональной способности и эффективности работы АРМА, а также увеличение поступлений в государственный бюджет от реализации активов в управлении Нацагентства.
С этой целью законопроектом предложено уточнить процедуру принятия активов в управление Национальным агентством, а также унифицировать правовые нормы профильного законодательства с уголовно-процессуальными нормами.
При этом документом предложено разрешить принудительную реализацию активов, переданных в управление АРМА. Кроме того, урегулированы сроки возвращения находящихся в управлении АРМА активов или вырученных от их продажи средств владельцу в случае отмены их ареста или закрытия уголовного производства прокурором.
Как сообщалось, ранее и.о. руководителя АРМА Виталий Сигыдин отмечал, что норма закона об АРМА, которая требует от управляющих корпоративными правами и ценными бумагами получать согласие собственника на осуществление управления, пока не позволяет эффективно управлять крупными и стратегическими арестованными активами.
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