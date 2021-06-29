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Рада намерена увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих, доведя до 261 тыс. человек
19:11 29.06.2021 |
Верховная Рада собирается увеличить численность Вооружённых сил Украины на 11 тысяч военнослужащих в связи с намерением принять закон "Об основах национального сопротивления", доведя общее количество ВСУ до 261 тыс. человек.
За соответствующий законопроект №5558 "О внесении изменения в статью 1 Закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности ВСУ в первом чтении проголосовали 320 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, увеличение численности ВСУ необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны ВСУ, а также для развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления , создание которого предусмотрено законопроектом "Об основах национального сопротивления".
В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что из общей численности ВСУ (261 тыс.человек) количество военнослужащих будет составлять 215 тысяч, а для реализации законопроекта только в 2022 году - с момента вступления документа в силу - необходимо 2,5 млрд грн бюджетных средств.
Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении законопроект "Об основах национального сопротивления".
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