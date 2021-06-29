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Рада одобрила законопроект о критической инфраструктуре
19:08 29.06.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О критической инфраструктуре".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5219 в первом чтении проголосовали 318 народных депутатов.
Целью разработки законопроекта в пояснительной записке указана необходимость урегулировать правовые отношения, связанные с функционированием и защитой критической инфраструктуры как составляющей законодательства Украины в сфере национальной безопасности.
Законопроектом в том числе предложено:
* определить основные принципы функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры и уровни управления национальной системой защиты критической инфраструктуры;
* сформулировать критерии отнесения объектов к критической инфраструктуре;
* определить жизненно важные функции, нарушение которых приводит к негативным последствиям для национальной безопасности Украины;
* для целей согласования действий субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры сформировать и ввести Реестр объектов критической инфраструктуры;
* определить принципы формирования и реализация государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры;
* ввести институт регулятора в этой сфере, которым станет Национальная комиссия по вопросам защиты критической инфраструктуры центральный орган исполнительной власти со специальным статусом;
* установить добровольное и обязательное страхование риска финансовых потерь, вызванных кризисной ситуацией в соответствии с законом "О страховании". Перечень объектов критической инфраструктуры, страховых рисков, по которым осуществляется обязательное государственное страхование риска финансовых потерь, вызванных кризисной ситуацией, будет утверждать Кабмин.
Как отмечается в пояснительной записке, подавляющее большинство объектов критической инфраструктуры находятся в частной собственности.
"Эти обстоятельства в сочетании с тем фактом, что главная ответственность за защиту систем КИ лежит на их владельцах/операторах, должны подчеркнуть важность установления эффективного государственно-частного партнерства (ГЧП) для достижения адекватных уровней устойчивости и защищенности национальной системы", - сказано в документе.
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